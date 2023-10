Wirtschaft schrumpft: In Tirol aber wohl Plus

„Das zu Jahresbeginn prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent wird sich wohl nicht ausgehen“, meint auf Nachfrage Stefan Garbislander, Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit in der Tiroler Wirtschaftskammer. Dennoch dürfte das „Heilige Land“ mit einem leichten Plus aussteigen. „Das ist zwar derzeit noch das Lesen in der Glaskugel, aber ich rechne mit einem Prozent“, meint Garbislander.