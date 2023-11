Warum man vor der KI keine Angst haben muss

Bereits in den 1980er-Jahren tauchten erste Visionen von Künstlicher Intelligenz (KI) in Hollywood-Filmen auf, allen voran im ikonischen „Terminator“. Doch während die Technologie damals noch in den Kinderschuhen steckte, hat die Faszination für solche Sci-Fi-Szenarien die Entwicklung von KI maßgeblich beeinflusst.