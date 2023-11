Saisonstart in Ischgl: Touristiker zuversichtlich

Da schlägt das Tourismusherz höher: Just zum offiziellen Saisonstart am Samstag rieselt es weiß vom Himmel über Ischgl. Vielleicht auch das Herz von US-Star Demi Lovato, die zum „Top of the Mountain Opening Concert“ angereist bzw. angeflogen war und am Abend den über 15.000 Besuchern eine eindrucksvolle Bühnenshow lieferte.