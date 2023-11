Goldener Abendhimmel am Faaker See

Auf diesem Foto unseres Leserreporters Peter W. zeigt sich uns mal eine andere Seite des „goldenen Herbstes“: Am Faaker See in Kärnten steht dieses kleine Marterl, das gemeinsam mit dem orangerot leuchtenden Abendhimmel mit seinem eindrucksvollen Wolkengebilde ein stimmungsvolles Ensemble bildet. Wir danken für diese schöne Aufnahme!