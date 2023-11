Fan-Chaoten greifen Polizei mit Pyro und Zäunen an

Tränengas

Nur mithilfe von Tränengas konnte die wilde Masse zurückgedrängt werden. In einem Tweet der Frankfurter Polizei heißt es: „Auf dem Stadiongelände suchten rivalisierende Fangruppen zunächst die Eskalation untereinander, gingen dann beim Einschreiten unserer Einsatzkräfte dazu über, diese vehement anzugreifen. Wir haben weitere Einsatzkräfte inkl. Wasserwerfer zur Unterstützung entsandt. Ordner wurden bedrängt und angegriffen. Es folgte ein Notruf an die Polizei, zu unterstützen. Die Polizeikräfte wurden bei ihrem Eintreffen unmittelbar angegriffen und setzten sich u.a. auch mit Reizstoffen zur Wehr. All das spielte sich im Eingangsbereich VOR Block 40 ab, nicht im Block.“