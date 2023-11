Zwei Kärntner spiegeln die Tiroler Seele wider

Inhalt des Werkes

In dem musikalischen Werk geht es um die letzte Skisaison der Menschheit und um eine Gondel, die durch einen Sturm plötzlich still steht. Durch dieses Drama bilden sich Schicksalsgemeinschaften. „Wir wollen Tirols Seele mit Bergen und Skilaufen in eine Oper gießen. Musikalisch bewegen wir uns im Bereich der neuen Musik, die stark von der Tiroler Volksmusik beeinflusst wird“, so Polzer, die bei der ausgezeichneten Oper Regie führt. Die Kompositionen für das 70-minütige Werk werden vom mehrfach preisgekrönten Komponisten Marius Binder, der Wahlkärntner ist, beigesteuert: „Das war und ist eine wahrlich große Aufgabe.“