Unfall auf Schneefahrbahn forderte vier Verletzte

Auf der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Zell am See und Saalfelden sind am Samstag in den frühen Morgenstunden vier Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Der 22-jährige Lenker eines Transporters geriet gegen 2.30 Uhr in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Taxi eines 31-Jährigen.