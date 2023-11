St. Pölten unterliegt Horn, FAC vorerst Zweiter

Erfolgserlebnis für den FAC

Der FAC jubelte in Wien-Floridsdorf in einer ausgeglichenen Partie nach zwei Standardsituationen und Treffern von Christian Bubalovic. Der Verteidiger war in der zweiten Halbzeit 47 Sekunden nach Wiederanpfiff per Kopf erfolgreich und schaffte in der 76. Minute erneut nach einem Eckball die Vorentscheidung. Für die ihre Heimpartien ebenfalls am FAC-Platz austragenden Stripfinger scheiterte Darijo Pecirep bei der besten Ausgleichschance an FAC-Torhüter Simon Spari, der den Ball ans Aluminium lenkte (72.). Für den FAC war es der erste Heimsieg nach drei erfolglosen Versuchen.