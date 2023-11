Auszeit für schwer kranke Kinder und deren Eltern

Geben statt Kaufen

Der Giving Tuesday wurde 2012 von amerikanischen Organisationen als Gegengewicht zu den Konsum-Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday geschaffen. „Die Idee dahinter ist simpel: Jede und jeder kann etwas geben, und sei es nur, jemandem ein Lächeln zu schenken. Wer nicht mit Geld- oder Sachspenden helfen kann, hat in den Freiwilligenorganisationen des Landes die Möglichkeit, an unzähligen tollen Projekten ehrenamtlich mitzuwirken - an diesem einen Tag oder gerne auch an weiteren“, so Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria. Informationen finden Sie hier.