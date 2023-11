Der Damen-Slalom in Killington - ab 16 Uhr LIVE

Der Großteil der Tausenden von Fans wird hauptsächlich wegen Mikaela Shiffrin nach Vermont pilgern. Die 28-Jährige ist zwar in Colorado geboren, ging aber in der nahen Burke Mountain Academy zur Schule. Die Ausgangslage für die vom US-Skiverband als „GOAT“ („Greatest of all time“) gepriesene Ausnahmeathletin ist speziell. Anders als in vielen Jahren zuvor geht Shiffrin in ihr Heimspiel nicht mit dem Nimbus der Unschlagbaren.