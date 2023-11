LIVE ab 17 Uhr: Sturm Graz gegen Austria Lustenau

Seine Truppe hat vor der Winterpause noch fünf Partien am Programm, nach Lustenau wartet am Donnerstag gegen Rakow Czestochowa das vorentscheidende Spiel im Kampf um Platz 3 in der Europa-League-Gruppe. „Wir haben noch fünf sehr wichtige Spiele. Da können wir aus einem guten Herbst einen super Herbst machen.“ Personell kann Ilzer bis auf Seedy Jatta (Muskelfaserriss Oberschenkel) auf alle Spieler zurückgreifen, allerdings sind William Böving (Schambein) und Mittelfeldmotor Otar Kiteishvili (Achilles) noch „sehr, sehr fraglich“.