Autolenker (48) überlebte Horrorcrash mit Zug

Beim Anblick des Unfallautos bekommt man Gänsehaut. Der rote Peugeot wurde beim Zusammenprall mit dem Zug in mehrere Teile zerfetzt, die Seitentür samt Beifahrersitz blieb am Triebwagen hängen. Der 48-jährige Lenker wollte am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in der Ortschaft St. Georgen an der Mattig (Gemeinde Burgkirchen) mit seinem Wagen einen Bahnübergang der Weikerdinger Landesstraße (L1056) überqueren. Obwohl die Ampelanlage auf „rot“ gestellt war, soll der aus Braunau stammende Mann weder das Tempo gedrosselt noch angehalten haben.