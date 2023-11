Salzburger Metaller: „Wir geben sicher nicht auf“

„Die Industrie will einfach die Spielregeln ändern, aber das werden wir nicht zulassen“, sagt Daniel Mühlberger von der Gewerkschaft. In ganz Salzburg streikten am Donnerstag die Metaller. „Wir kämpfen für unseren Kollektivvertrag, denn so einfach geben wir sicher nicht auf“, sagt Mühlberger und spricht vielen Salzburgern aus der Seele.