Holzhaus-Pioniere wuchsen über sich hinaus

Binnen 2,5 Jahren von der Planung bis zur Firstfeier, Einzug in den nächsten neun Monaten: Der Holzbau der Tiroler Versicherung an der Ecke Gilm-/Greilstraße kann mit einigen Superlativen glänzen, die am Donnerstag bei der Firstfeier im obersten Stock gebührend gewürdigt wurden: Von der Politik, aber auch von den Bauherren.