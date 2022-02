Das erste Holzbürohaus im Zentrum von Innsbruck

Grün an der Fassade kühlt Gebäude um zwei Grad

Wie jetzt, wird auch die neue Zentrale fünf Geschoße haben. 1200 Kubikmeter Holz werden verbaut. „Die Dachterrassen und der Hof werden großzügig begrünt, ebenfalls 220 Quadratmeter Fassade“, nennt Architekt Messner Eckdaten. Was das bringt? Messner: „Das kühlt das Gebäude um rund zwei Grad und sorgt so auch für Abkühlung in der Stadt.“ BM Willi spricht von neuen Maßstäben und hofft dadurch auf Rückenwind für den „noch unterentwickelten Holzbau“ in Innsbruck.