Ein letztes Mal „Wetten, dass..?“ mit Gottschalk

Dieses Mal soll es das letzte Mal sein: Thomas Gottschalk will am Samstag (20.15 Uhr, ORF 1) seinen endgültigen Abschied von „Wetten, dass..?“ feiern. Der Showmaster hatte sich zwar schon 2011 von dem ZDF-Showklassiker losgesagt. Aber 2021 gab es in Nürnberg ein eigentlich einmaliges Revival - und angesichts von Traumquoten gab es vom Sender dann noch zwei „Wetten, dass..?“-Shows mit Thomas Gottschalk on top.