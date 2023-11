Diese Stars sind bei „Wetten, dass..?“ dabei

Kinderwette aus Österreich

Auch in Offenburg treten Kandidatinnen und Kandidaten in spannenden Wetten um den Titel des Wettkönigs oder der Wettkönigin gegeneinander an: Österreich ist mit einer besonderen Kinderwette vertreten, die vom 14-jährigen Felix Mayr aus Großweikersdorf in Niederösterreich kommt.