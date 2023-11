Arnie gab Gottschalk einen „Wetten, dass..?“-Korb

Ob Helene Fischer, Cher oder Take That: Thomas Gottschalk verabschiedet sich an diesem Wochenende mit einem Knall von „Wetten, dass..?“. Nur einer wird nicht bei dem Entertainer auf der Wettcouch Platz nehmen: Arnold Schwarzenegger. Der gab Thommy nämlich einen Korb - trotz einer persönlichen Einladung.