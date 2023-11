E-Scooter-Fahrer (60) von Pkw-Lenkerin erfasst

Mit schweren Verletzungen landete ein E-Scooter-Fahrer am Mittwochmorgen im Landeskrankenhaus Hohenems. Der 60-Jährige war gegen 8 Uhr am Kreisverkehr in Hohenems vom Auto einer 39-Jährigen erfasst worden. Ein Suchtmitteltest beim Schwerverletzten verlief positiv.