Polizei sprengte Drogen-Ring im Pinzgau

Waffen und NS-Bilder sichergestellt

Insgesamt wurden 45 Suchtmittelabnehmer im Pinzgau ausgeforscht. Bei fünf Hausdurchsuchungen in Zell am See und Vorarlberg stellte die Polizei außerdem zahlreiche Datenträger, mehr als zwei Kilo Marihuana, 350 Gramm Speed, rund 200 Tabletten mit psychotropen Stoffen und eine abgeerntete Indoor-Plantage mit mehreren Aufzuchtanlagen sicher. Außerdem wurden Sprengmittel und Kriegsmaterial beschlagnahmt und Nazi-Bildmaterial gesichert.