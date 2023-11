Wildtierfotos, Punsch und magische Fabelwesen

Mit diesen zehn Event-Highlights kann das Wochenende in OÖ starten: In Freistadt werden beim Gassenadvent Kunsthandwerk und feinste Kulinarik geboten; Gruselig wird’s hingegen bei einer Lesung mit Krimiautor Bernhard Aichner in Taiskirchen. Magische Stimmung verspricht das Musical „Einhörner gibt es wirklich“ in Steyr und Bad Ischl. Und Kinder werden bei „Hänsel und Gretel“ in Wels bestens unterhalten.