Chihuahua „Viki“ mutig ihren Entführern entrissen!

Happy End

Für Familie F. kehrt nun Ruhe ein, einem besinnlichen Advent im wiedervereinten Familienkreis steht nichts im Weg. „Ich bedanke mich bei allen, die so mit uns gefiebert haben. Vorallem die Tierhilfe Klosterneuburg und das Hundesportzentrum Marchfeld hat uns bei der Suche so toll unterstützt. Es würde mich sehr freuen, wenn Hundefreunde ein paar Euro für Spenden an diese beiden Vereine übrig haben“, so die mutige „Hundemama“ Bernadette.