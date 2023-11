Drei Autos brannten auf Möbelhaus-Parkplatz aus

Ein Motorbrand in einem Kleintransporter hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehren bei einem Einkaufszentrum in Frastanz (Bezirk Feldkirch) nach sich gezogen. Kurz nachdem der 70-jährige Lenker das bereits stark verrauchte Fahrzeug am Parkplatz abstellte, schlugen große Flammen aus dem Motorraum und setzten zwei weitere Autos in Vollbrand, berichtete die Landespolizeidirektion. Das Möbelhaus und eine Tankstelle wurden evakuiert.