So geht es Brad Pitt nach Wut-Posting von Pax

Pax schimpfte Pitt „widerliche Person“

„Du hat immer wieder bewiesen, was für eine schreckliche und widerliche Person du bist. Du bringst weder Beachtung noch Empathie für deine vier jüngeren Kinder mit, die vor Angst in deiner Nähe zittern“, heißt es in dem Wut-Posting unter anderem.