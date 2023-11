Manager oder Trainer? „Beides ist interessant“

Er war nicht nur auf dem Feld, sondern auch in der Kabine und überall sonst stets ein „Sir“, ein Vorbild, einer, der immer 100 Prozent gab, daher zu Recht in 25 seiner insgesamt 84 Länderspiele auch Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft - und er war auch beim „Adieu“ einer mit Stil: Montagabend bat Julian Baumgartlinger in die Wiener Innenstadt am Graben in die Räumlichkeiten der V-Zug Haushaltsgeräte, um sich bei langjährigen medialen Wegbereitern zu bedanken und zugleich seinen Rücktritt zu erklären. War zwar kein Geheimnis mehr, aber nun ist es offiziell, das Knie macht nicht mehr so mit, halbe Sachen sind nichts für „Jules“.