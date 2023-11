„Peinlich, desolat“: Presse zerreißt das DFB-Team

„DFB desolat! Blamage in Österreich“, ist auch das Medium Sport1 fassungslos. Und die „Süddeutsche Zeitung“ ortet „das Gegenteil von Aufbruchstimmung“. Das DFB-Team kassierte nach dem 2:3 gegen die Türkei am Samstag die zweite Niederlage innerhalb weniger Tage und verlor zum zweiten Mal in Folge gegen Österreich.