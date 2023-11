Armutsdebatte: Steirische KPÖ auf Bablers Spuren

Es war ein düsteres Bild, das KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler am Dienstag im Landtag von der sozialen Lage in der Steiermark zeichnete: Die Situation werde für viele Menschen immer schrecklicher, es fehle von der Landesregierung ein Konzept zur Armutsbekämpfung - oder in den Worten Klimt-Weithalers - „wie man den Wahnsinn in den Griff bekommt“.