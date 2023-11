„Krieg und Frieden“ als Thema für Kunstpreis

„Erst nach der Nominierung habe ich meine Bildbeschreibung und einen kurzen Lebenslauf gesendet“, schildert Radwan. Sie hat in ihrem Bild Bezug auf den Ukraine-Krieg genommen. „Die globale Unruhe, sowie der immer größer werdende Wunsch nach Macht und Reichtum, aber vor allem der Krieg in der Ukraine haben in mir Kindheitserinnerungen geweckt“, erzählt die gebürtige Polin, deren Vater zwei KZs überlebt hat.