Bachmann ausgeknockt! „Wusste nicht, wo ich bin“

Am Samstag will Bachmann bei Tabellenführer Leicester sogar wieder im Tor stehen. „Jetzt kommen die wichtigen Spiele“, hat der Österreicher den Aufstieg in die Premier League noch nicht abgehakt. Nach einem verpatzten Saisonstart fehlen den „Hornets“ auf die Top 6, einen Play-off-Platz, mittlerweile sechs Punkte. „Das ist in dieser Liga machbar, da wird noch viel passieren“, ist Bachmann überzeugt. „Wir sind als Team zusammengewachsen, haben uns durch die schwere Zeit gekämpft. Das macht uns stärker.“