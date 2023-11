Wohnhaus in Flammen: Feuerwehren im Großeinsatz

Um 8.36 Uhr heulten in Zwettl an der Rodl (Oberösterreich) die Sirenen. In einem alten Wohnhaus in der Ortschaft Innernschlag war vermutlich im Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Eine Katze konnte gerettet werden, es sollen sich aber noch weitere Stubentiger in dem Gebäude befinden.