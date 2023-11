Ohne Matura

ANDERERSEITS war die Matura früher halt so etwas wie die Eintrittskarte in den Bereich der Bildungsschichten. Nie war man so „angestrebert“ wie in den Tagen der Matura. Nie war das Allgemeinwissen so groß wie damals. Und man wusste sogar im Bereich der höheren Mathematik, wozu Integrieren und Differenzieren gut sein sollten.