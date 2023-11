Gesundheitsreform: „Fällt schwer, dagegen zu sein“

Kritik am Wie

ÖGK-Steiermark-Vorsitzender Vinzenz Harrer stehe inhaltlich „weitestgehend“ zwar ebenso zum Reformpapier, äußert aber Kritik am Wie: „Einen jahrzehntelangen Partner derart unter Druck und einfach vor die Tür zu setzen, hat mit Basisdemokratie und Dialog eigentlich nichts mehr zu tun. Wir brauchen die Ärzteschaft aber weiterhin als Partner an Bord, das liegt in der Natur der Sache.“