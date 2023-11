Neuer Rapid-Trainer ist da: Das sprach für Klauß!

Der 38-Jährige unterschrieb in Wien-Hütteldorf einen Vertrag bis Sommer 2026. „Bei den vielen Erkundigungen, die wir über ihn eingeholt haben, bekamen wir sehr positive Rückmeldungen“, so Wrabetz. Klauß, der die Nachfolge von Zoran Barisic antritt, wurde noch am Montagabend offiziell vorgestellt. Zuletzt saß Klauß beim 1. FC Nürnberg mehr als zwei Jahre bis Oktober 2022 in der 2. deutschen Bundesliga auf der Trainerbank.