„Unsere Kinder lernen in der Volksschule nichts!“

In Unterrichtsstunden sollen die Kinder sogar schlafen dürfen, sonst laufen sie aufgekratzt herum. „Und sie schlagen sich in der Schulzeit, auch da wird zugeschaut“, zeichnen aufgebrachte Eltern ein krasses Bild der Zustände in einer Volksschulklasse in Litschau. Sie haben sich an Direktorin, Schulbehörden, Landespolitik und den Volksanwalt gewandt - bisher allerdings ohne Lösung