Klein, aber fein: Miniatur-Welt aus Zinn

Jeder kann sich „seine“ Zinnfigur fertigen lassen

Aber auch von Privatkunden können Figuren in Auftrag gegeben werden. „Ein Kunde wollte etwa für sein Kellerstüberl die Erschießung Andreas Hofers nachgebaut haben“, erzählt der Museumsdirektor. Zuerst wird die Figur auf dem Papier entworfen. Danach wird sie freihändig in einen Stein graviert – Vorder- und Rückseite der Zinnfigur. „Nur der Umriss wird abgepaust“, so Rieder. Sechs bis acht Stunden arbeitet ein professioneller Graveur daran, 500 bis 600 Euro kostet die Herstellung eines Steins. Dann wird das Zinn in den Stein gegossen. Jeden ersten Sonntag im Monat kann man vor Ort dabei sein, wenn neue Figuren entstehen.