Gelingt Rapid der Frustabbau in der Südstadt?

Spieler, Co- und Individualtrainer, am längsten natürlich Chefcoach, dazu Geschäftsführer Sport - Zoki Barisic war in mehreren Funktionen für Rapid tätig. Seit Mittwoch ist seine Ära zu Ende. Die Suche nach einem neuen Trainer läuft. Bis Sportchef Markus Katzer (s)einen neuen Mann gefunden hat, wird sich die Öffentlichkeit auch weiter über die angeblichen Körbe von Trainer-Kandidaten amüsieren. Und solange hat Stefan Kulovits interimistisch das Kommando über die Kampfmannschaft.