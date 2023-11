Das sind die Trainer-Kandidaten bei Rapid

Neuer Trainer muss zur Rapid-Philosophie passen

Vorarbeit und Gespräche will Katzer geleistet haben: „Ich habe einen Pool an Trainer-Kandidaten.“ Ein schmaler Grat zwischen Illoyalität gegenüber Zoki Barisic und Professionalität. Aber der Sportchef trägt die Last, sein Schuss beim Trainer soll(te) sitzen - und Katzer will mit einem jungen (Konzept-)Trainer Risiko nehmen: „Wir holen einen, der zu 100 Prozent zu unserer Philosophie passt. Es geht nur um Qualität und Kompetenz, wir schauen uns nicht nur die Spiele an, sondern auch die Interviews und Pressekonferenzen.“ Namen oder Rapid-Vergangenheit sind egal ...