Nach Barisic-Aus: Trainerkandidat sagt Rapid ab

Nicht nur deswegen macht sich Erich Korherr keine Sorgen „Wieso sollte Markus zu einem Team gehen, das hinter uns liegt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er kann hier noch so viel erreichen und hat einen langfristigen Vertrag.Und ich habe ihm auch gesagt, dass wir den jederzeit verlängern können“, betont der Hartberg-Boss. Schopp, der schon vor zwei Jahren Kandidat in Hütteldorf war, winkt ab: „Rapid denkt Fußball wie ich, aber es muss auch der Zeitpunkt passen. Ich habe hier ein spannendes Gesamtprojekt.“ Kann man nur hoffen, dass auch die Infrastruktur in Hartberg mit dem Projekt mithält ...