„Ich traue Österreich das EM-Viertelfinale zu“

Clever und smart wie auf dem Rasen präsentierte sich am Donnerstag Weltstar Thierry Henry in Ried als Trainer der französischen U21. Dass sein Team einen Transferwert von fast 300 Millionen Euro hat, lässt ihn kalt: „Für mich wird im Fußball viel zu viel über Geld gesprochen, wir müssen gegen Österreich unsere Qualität erst beweisen“, so Henry.