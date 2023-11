Bregenzer Durststrecke soll nach 1081 Tagen enden

Diesen feierte der neunfache Champion ausgerechnet in Hard. Bregenz zwang die Roten Teufel am 3. Dezember 2020 mit 28:25 letztmals in die Knie. Auf Seiten die Derbygewinner sind am Samstag in der Sporthalle am See nur noch sechs Akteure dabei. Die beiden Torhüter Ralf Patrick Häusle und Jan Kroiss sowie Matthias Brombeis, Christoph Kornexl, Dian Ramic und Claudio Svecak werden erneut im Bregenzer Dress auflaufen.