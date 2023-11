Rekordeinkauf will bei Legende Kraft tanken

In den jüngsten fünf Pflichtspielen der Bullen stand der Mittelfeldspieler nur beim Tirol-Gastspiel in der Startelf, am Wochenende beim 0:0 gegen die Austria wurde der 20-Jährige erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Aktuell hinkt der Jungspund seinen eigenen und auch den Ansprüchen des Vereins hinterher.