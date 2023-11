Null Bewerbungen: Feinkost muss Mittag zusperren

545 offene Stellen

Der Unimarkt in Feldkirchen ist kein Einzelfall: „Das beobachten wir schon seit einem halben, dreiviertel Jahr, dass in verschiedenen Filialen die Feinkostabteilung am Nachmittag geschlossen wird und es nur mehr am Vormittag Bedienung gibt“, sagt Wolfgang Benischko, Gremialobmann des Lebensmitteleinzelhandels in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Die Babyboomer-Generation geht gerade in Pension. Wir haben auch viele ältere Beschäftigte, die jetzt wegbrechen, und die Jugend kommt nicht mehr nach“, so Benischko. Das Jobportal des AMS spuckt unter dem Schlagwort „Lebensmitteleinzelhandel“ derzeit 545 offene Stellen in unserem Bundesland aus.