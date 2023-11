Bis zu eineinhalb Meter Neuschnee auf den Bergen

Nach den starken Regenfällen mit einer Schneefallgrenze auf über 2000 Metern kann es am Mittwoch bis auf 1200 Meter hinunter schneien. Am Freitag sollte es dann sogar im Inntal - und damit auch in Innsbruck - zumindest angezuckert sein. Im Norden Tirols ist in Höhen über 2000 bis 2500 Meter bis zum Sonntag mit mehr als einem Meter Neuschnee zu rechnen.