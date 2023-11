Vienna Capitals laden Feuerwehren zu Spielen ein

Gratis in die Steffl-Arena

Die Rede ist von den Vienna Capitals, dem kultigen Eishockey-Verein Wiens. Gemeinsam haben jetzt Geschäftsführer Patrick Wondra, Landesrat Heinrich Dorner - zuständig für Sport und Feuerwehr -, Landesfeuerwehrdirektor Sven Karner sowie Geschäftsstellenleiter Michael Hauser verkündet, dass alle Florianis aus dem Burgenland bei den nächsten Heimspielen in der Steffl-Arena in der Attemsgasse im 22. Wiener Gemeindebezirk bei freiem Eintritt dabei sein dürfen. „Begleitpersonen erhalten Tickets zu stark reduzierten Preisen von zehn statt 28 Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder“, heißt es.