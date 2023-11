AUA-Luxuspensionen werden ab 1. Jänner gekürzt

Durch ein Gesetz, das am 1. Jänner 2024 in Kraft tritt, werden diese Luxuspensionsansprüche gekürzt und in beitragsorientierte Pensionskassenzusagen umgewandelt. Die Umstellung erfolge autonom bei der AUA, Geldflüsse aus der öffentlichen Hand seien für die Umstellung ausgeschlossen, heißt es laut Ministerium.