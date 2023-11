Fendt-Elektrotraktor geht in die Serienproduktion

Der Landmaschinenhersteller Fendt will in diesem Jahr die Produktion um rund 1000 Traktoren steigern und künftig auch ein Elektro-Modell anbieten. Wie das Unternehmen mit Sitz in Bayern anlässlich der Messe Agritechnica in Hannover berichtete, sollen 2023 mehr als 21.000 Maschinen weltweit verkauft werden. Im Vorjahr war die 20.000er-Marke knapp erreicht worden. Fendt gehört seit 1997 zum US-Konzern AGCO, einem der größten Agrarmaschinenhersteller.