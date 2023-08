Wenn Drohnen das Schneckenkorn im Feld ausstreuen

Ein bürokratisches Minenfeld

„Es ist daher von einer Reihe zusätzlicher derartiger Administrativverfahren für die Bezirksverwaltungsbehörden auszugehen“, schreibt Mag. Kasandra Seher in den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf über den Einsatz von Agrardrohnen.

Drohnen mögen zwar zukunftstechnisch vielversprechend sein, sie fliegen aber bei ihren Einsätzen in der Landwirtschaft in ein juristisches Minenfeld mit noch mehr Bürokratie. Für die kann die Landesverwaltung nichts, die rinnt von der so segensreichen EU herab. Ist das eine europäische Spezialität, neuen Entwicklungen möglichst viel rechtlichen Ballast anzuhängen? Ja, muss man fürchten.