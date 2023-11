Michi Raffl: „Musste erst wieder gehen lernen!“

„Sechs Wochen Reha“

Aber Kämpferherz Michi – der schon in der vergangenen Saison aufgrund eines Syndesmosebandrisses und eines zu frühen Comebacks nur 25 Ligapartien gemacht hatte – biss sich auch da durch. Denn nach sechs Wochen Reha war der Kampfgeist wieder da. „Mental war das extrem hart. Ich war hilflos, konnte außer herumliegen nicht viel tun. Seit ich gehen kann, habe ich wieder Energie – und will so rasch wie möglich wieder spielen, will es unbedingt schaffen.“