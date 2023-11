Journalist war Schiri beim ersten Österreich-Sieg

Am Montag trifft sich Österreichs Fußballnationalteam in Wien - Vorbereitungsstart auf das letzte EM-Qualispiel Donnerstag in Tallinn gegen Estland und den Test-Hit gegen Deutschland am 21. November im Happel-Stadion. Die „Krone“ blickt in einer Serie auf diesen Klassiker zurück, Start ist mit dem ersten Duell - das mit einem Sieg endete.