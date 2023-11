Dieser US-Bomber soll China auf Distanz halten

Die Entwicklung modernster Militärtechnologien ist ein langwieriger Prozess, der sich über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte spannt. In den USA steht nun inmitten zunehmender Drohgebärden im Pazifikraum die Ablöse des Tarnkappenbombers B-2 Spirit an. Der Nachfolger B-21 hob kürzlich zu seinem Erstflug ab. Er soll die technologische Führung der USA im Rennen mit China, wo mit der Xian H-20 auch an einem Stealth-Bomber gearbeitet wird, für die nächsten Jahrzehnte sichern.